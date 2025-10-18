«Лутц Двоеглазовой, аксель Косторной, сила духа Щербаковой и Трусовой». Двоеглазова назвала качества идеального фигуриста
Двоеглазова назвала в интервью качества идеального фигуриста.
– Лутц?
– Алиса Двоеглазова, когда его исполняет, ха-ха.
– Флип?
– Тулуп?
– Давайте скажу Арсений Федотов. Мне нравится этот тулуп по темпу, и вообще в целом.
– Аксель?
– Алена Косторная.
– Сальхов?
– Влад Дикиджи.
– Риттбергер?
– Дорожки?
– Вращения?
– Юлия Липницкая, Камила Валиева.
– Артистизм и передача образа?
– Женя Медведева, Аня Щербакова.
– Владение коньком?
– Камила Валиева.
– Характер и сила духа?
– Аня Щербакова и Саша Трусова. Бесспорно, я считаю. Я их знаю.
– Умение вести себя на публике и в интервью?
– Аня Щербакова.
– Чувство юмора?
– Даша Садкова. А также Соня Акатьева, – сказала фигуристка.
