«Лутц Двоеглазовой, аксель Косторной, сила духа Щербаковой и Трусовой». Двоеглазова назвала качества идеального фигуриста

Двоеглазова назвала в интервью качества идеального фигуриста.

– Лутц?

– Алиса Двоеглазова , когда его исполняет, ха-ха.

– Флип?

– Александра Трусова .

– Тулуп?

– Давайте скажу Арсений Федотов . Мне нравится этот тулуп по темпу, и вообще в целом.

– Аксель?

– Алена Косторная.

– Сальхов?

– Влад Дикиджи.

– Риттбергер?

– Петя Гуменник .

– Дорожки?

– Марк Кондратюк .

– Вращения?

– Юлия Липницкая, Камила Валиева.

– Артистизм и передача образа?

– Женя Медведева, Аня Щербакова.

– Владение коньком?

– Камила Валиева.

– Характер и сила духа?

– Аня Щербакова и Саша Трусова. Бесспорно, я считаю. Я их знаю.

– Умение вести себя на публике и в интервью?

– Аня Щербакова.

– Чувство юмора?

– Даша Садкова. А также Соня Акатьева, – сказала фигуристка.