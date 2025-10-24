Дикиджи о роли запасного на олимпийском отборе: «Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Тренер сказал много нужных мне слов»
В прошлом сезоне фигурист выиграл чемпионат России. Однако для квалификации на Олимпиаду-2026 был выбран Петр Гуменник, который стал победителем финала Гран-при страны.
– Как вы справились с этим? Как приняли это для себя? Как нашли мотивацию продолжать?
– Позвонил Олег Станиславович [Татауров, тренер] и сказал, что я запасной. Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Олег Станиславович сказал много нужных мне слов. На следующий день я вышел на тренировки.
– На сколько процентов вы были уверены, что будете отбираться на Олимпиаду?
– Шансы были равными. Я выиграл чемпионат России. Говорили, что там будут отбирать на Олимпиаду. Но я не знал, как в итоге они поступят. <...>
– Что вас объединяет с Гуменником?
– Мы с ним очень разные, но нам весело вместе.
– Вы же катались вместе в детстве у Олега Станиславовича?
– Да, но тогда мы еще не дружили. Тогда были я, Евгений Семененко и Петр Гуменник. Больше был акцент на ребятах. Мы тогда не общались, это было не надо.
– О чем общаетесь?
– О разном. Нет каких-то типичных разговоров, беседа сама идет, – сказал Дикиджи в эфире шоу «Каток».