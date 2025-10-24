  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дикиджи о роли запасного на олимпийском отборе: «Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Тренер сказал много нужных мне слов»
10

Дикиджи о роли запасного на олимпийском отборе: «Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Тренер сказал много нужных мне слов»

Владислав Дикиджи рассказал, как отнесся к роли запасного на олимпийском отборе.

В прошлом сезоне фигурист выиграл чемпионат России. Однако для квалификации на Олимпиаду-2026 был выбран Петр Гуменник, который стал победителем финала Гран-при страны.

– Как вы справились с этим? Как приняли это для себя? Как нашли мотивацию продолжать?

– Позвонил Олег Станиславович [Татауров, тренер] и сказал, что я запасной. Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Олег Станиславович сказал много нужных мне слов. На следующий день я вышел на тренировки.

– На сколько процентов вы были уверены, что будете отбираться на Олимпиаду?

– Шансы были равными. Я выиграл чемпионат России. Говорили, что там будут отбирать на Олимпиаду. Но я не знал, как в итоге они поступят. <...>

– Что вас объединяет с Гуменником?

– Мы с ним очень разные, но нам весело вместе. 

– Вы же катались вместе в детстве у Олега Станиславовича? 

– Да, но тогда мы еще не дружили. Тогда были я, Евгений Семененко и Петр Гуменник. Больше был акцент на ребятах. Мы тогда не общались, это было не надо. 

– О чем общаетесь?

– О разном. Нет каких-то типичных разговоров, беседа сама идет, – сказал Дикиджи в эфире шоу «Каток».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
Олег Татауров
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Дикиджи: «Смотрел прокаты Гуменника в Пекине. Очень рад за Петю. Он большущий молодец»
28 сентября, 06:35
Владислав Дикиджи: «В произвольной программе будет оптимально собрать пять четверных. Если накатаю, то можно ее усложнить»
27 сентября, 12:22
Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию
16 сентября, 17:37
Главные новости
Ринка Ватанабе: «После Trialeti Trophy я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание»
10 минут назад
Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»
21 минуту назад
Дикиджи не планирует прыгать квад-аксель в сезоне: «Для меня важнее пять четверных и хореография. Когда все появится – тогда можно задуматься»
33 минуты назад
Косторная и Куница опубликовали совместную фотосессию с сыном
54 минуты назадФото
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Чха Чжун Хван, Литвинцев представят короткие программы
56 минут назадLive
Василий Соловьев: «В эфирах специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей»
58 минут назад
Василий Соловьев: «То, как я раньше работал комментатором – это был курорт. Сидел как кот, обожравшийся сметаны»
сегодня, 10:52
Базылюк исполнила два квада в произвольной на Гран-при в Магнитогорске, Стрельцова сделала чисто четверной сальхов и тройной аксель
сегодня, 10:49
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Самбуев, Федотов, Жолобов, Савченко, Алексахин представят произвольные программы
сегодня, 10:45Live
Эмбер Гленн: «Сегодня не лучший мой прокат. Надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны»
сегодня, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57