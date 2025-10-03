  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о турнире памяти Дениса Тена: «Гуменник и Дикиджи украсили бы соревнования. Кондратюк покорил бы всех короткой программой»
3

Тарасова о турнире памяти Дениса Тена: «Гуменник и Дикиджи украсили бы соревнования. Кондратюк покорил бы всех короткой программой»

Тарасова отметила, что на международных стартах не хватает российских фигуристов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила турнир памяти Дениса Тена, который проходит со 2 по 4 октября в Алматы. 

«Конечно, наших фигуристов не хватает. Я думаю, что Петр Гуменник и Владислав Дикиджи украсили бы соревнования. Марк Кондратюк покорил бы всех короткой программой», – сказала Тарасова.

Еврейский танец Кондратюка – главное шоу прокатов. В чем секрет Марка и его метода?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Мемориал Дениса Тена
logoМатч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
