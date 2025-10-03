Тарасова о турнире памяти Дениса Тена: «Гуменник и Дикиджи украсили бы соревнования. Кондратюк покорил бы всех короткой программой»

Тарасова отметила, что на международных стартах не хватает российских фигуристов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила турнир памяти Дениса Тена, который проходит со 2 по 4 октября в Алматы.

«Конечно, наших фигуристов не хватает. Я думаю, что Петр Гуменник и Владислав Дикиджи украсили бы соревнования. Марк Кондратюк покорил бы всех короткой программой», – сказала Тарасова.

