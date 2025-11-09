2

Ирина Роднина: «Дегтярев слова на ветер не бросает. Он действительно заинтересован в развитии школьного спорта в России»

Ирина Роднина: Дегтярев заинтересован в развитии детского спорта в России.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина положительно оценила деятельность Михаила Дегтярева на посту министра спорта РФ.

«Можно сказать, что Дегтярев слова на ветер не бросает. Я встречалась со многими министрами спорта и руководителями. Бывает, поговорил с каким-нибудь министром, надежды остались, а решений нет. А бывает, сразу при встрече поговорили и забыли обо всем.

Я встречалась с Дегтяревым, и встреча с ним была достаточно продуктивной. Он действительно заинтересован в развитии школьного спорта. Этим летом и осенью ОКР, и Минспорта достаточно оперативно решало многие вопросы по школьному спорту.

Ни один министр спорта России серьезно не реагировал на то, что у нас в стране вообще есть такое направление – школьный спорт. Может, в силу того, что для них были важнее другие задачи. Для Виталия Мутко, например, это проведение Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу. Чего на всякие мелочи разбрасываться?

Хотя массовый и детский спорт даже важнее крупных международных соревнований в России. Народ требует хлеба и зрелищ. Хлеб – это массовый спорт для нашего народа, который определяет здоровье нации. Нужно иметь хорошую физическую подготовку для того, чтобы выполнять все, что ты запланировал не только для себя, но и для страны», – сказала Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
