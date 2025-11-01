Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»

Фигурист Глеб Ковтун рассказал, из-за чего потерял много баллов на Гран-при.

Фигурист Глеб Ковтун прокомментировал выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, где он стал третьим.

«Достаточно нервные соревнования, что в короткой программе, что в произвольной нервничал. Я еще не совсем набрал форму, чтобы показывать максимум, но для того, в каком состоянии я сейчас – это достаточно.

Получилось два одинаковых вращения, я не сделал флай (прыжок во вращение – Спортс’’), поэтому одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом», – сказал Ковтун.

«Когда мне ставили оценки, как раз думал, что нас с Сашей Семковым будут разводить по местам, судьи решали, кого поставят выше, поставили Сашу. Я не видел, как он откатал, но он мне рассказал, что было очень хорошо. Он хороший спортсмен, с ним круто соперничать. В зоне Kiss&Cry думал о том, что наконец-то это закончилось», – добавил фигурист.