«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом

Фигуристы на Гран-при в Красноярске назвали свои версии тренерских установок.

Участники этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы своим ученикам перед прокатом.

В видео для Первого канала фигуристов попросили представить себя в роли тренеров и настроить на выступление.

Алиса Двоеглазова: «Получай удовольствие от проката, ни о чем не думай. С холодной головой, с теплым сердцем, концентрация на каждом элементе и бороться за каждую сотую».

Андрей Мозалев: «Катай, кайфуй, спокойно получай удовольствие. Катать ради себя и зрителей, кайфовать, не думать об оценках и местах».

Иван Букин: «Только вперед – нет пути назад! Катай как в последний раз!» Да ладно, нет... Шутка. Так нельзя говорить.

Я бы сказал, наверное, что «я верю в тебя». У спортсменов опыт соревновательный есть, а у тренеров – соревновательный, но именно в тренерской деятельности. Именно такой, когда ты подходишь к борту и должен сказать те слова, которые именно нужны. Этим талантом обладают немногие. Так что, мне кажется, великие тренеры именно здесь себя и проявляют.

Артем Петров: «Поспокойней, уверенней». Стукнул по плечу – и все, поехали.

Даниил Самсонов: «Полное спокойствие и только спокойствие».

Евгений Устенко: «Будь собой и ничего не бойся, все будет хорошо. Чего-то не получится – ничего страшного. Значит, не получилось, такова воля. А если все получится – значит все получилось, и нечего вообще переживать. Выйди, покайфуй, получи удовольствие и насладись собой и своим прокатом».

Александр Мельников: «Давай только без фокусов».

Матвей Ветлугин: Мне хочется сказать фразой, распространившейся на мемы, Сергея Бурунова. «Не волнуйся, не ссы. Вот как будет – так будет. Все! Сделано! Вот, давай», – как-то так он говорил, ха-ха.

Василиса Кагановская: Мне кажется, если я когда-нибудь стану тренером, то успокаивать нужно будет меня спортсменам. Не, ну я серьезно. Я как-то раз выводила своего брата на лед, и это было страшно. Я никогда так не волновалась перед своим соревнованием, как мне нужно кого-то вывести, еще что-то сказать, чтобы не сбить...

Короче, в итоге он чуть не получил дедакшен – слишком долгий выход. Потому что я его 50 секунд держала, что-то ему говорила – у него осталось 10 секунд, чтобы встать в начальную позу, ха-ха. В общем, не очень пока что из меня тренер.

Максим Некрасов: Если взять даже тактику, как нам шеф делает: анекдот, посмеялись и пошли. Все.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
