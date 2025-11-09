Новое платье Муравьевой к произвольной программе: бледно-фиолетовое с высоким разрезом
Софья Муравьева вышла в новом платье к произвольной на Гран-при России в Казани.
Российская фигуристка Софья Муравьева сменила платье к произвольной программе.
Муравьева выступает под композиции «A Model of the Universe» Йоханна Йоханнссона, «Fuel to Fire» Agnes Obel и «Marvel» Райана Тауберта, постановщиком является французский хореограф Бенуа Ришо.
Ее новое платье имеет высокий разрез на ноге и выполнено в бледно-фиолетовом цвете с голубыми декором.
ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
