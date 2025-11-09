«Надеюсь, это платье принесет мне удачу. В произвольной – еще одно новое». Муравьева о костюме для короткой программы

Софья Муравьева рассказала о новом костюме для короткой программы.

Фигуристка Софья Муравьева заняла 2-е место в короткой программе на этапе Гран-при в Казани, набрав одинаковое количество баллов (72,60) с лидером – Диной Хуснутдиновой, но уступив ей по технике.

– Мне кажется, такой уверенности я не видела очень давно. Кажется, ты нашла себя. Как ты чувствуешь, как все прошло?

– Даже более спокойно, чем на первой тренировке. У меня больше ноги дрожали, чем сейчас. Как-то себя настраивала, не слишком рано начала себя настраивать. Обычно я очень рано начинаю это делать – еще когда собираюсь или первую тренировку катаю, уже настраиваюсь на старт. А сейчас как-то... Был совет от Алексея Николаевича [Мишина] – не распыляться. И я придерживалась его.

– Давай поговорим про твой костюм. Ты поменяла его с контрольных прокатов. Еще во время разминки я узнала, что у тебя мама – дизайнер.

– Да, всегда так было.

– И швея? Она шьет тебе костюмы?

– Да, и предыдущий для короткой она делала, и вот этот тоже.

– Почему решили поменять?

– Хотелось что-то необычное.

– Были ли у вас какие-то споры по поводу костюмов с мамой? Ты, например, говорила: вот, мне юбочку полегче нужно, чтобы не заваливало на прыжках. Или здесь плечико надо открыть.

– Есть определенные пунктики, которые она уже и так знает. Например, я не люблю платья с горлом. Не люблю с открытыми руками, здесь сетка. У меня руки краснеют. Еще не люблю очень тяжелые юбки, где много слоев, потому что они мешают прыгать. И когда много страз, тоже – они тяжелые.

– Очень интересный выбор. Интересный дизайн.

– У нас были уже до этого два платья, они не были одобрены. Тоже были шорты с узорами и белая рубашка. Два варианта было, но не сработало, не смотрелось. Потом мама нашла одну идею, как-то ее переложила на красный цвет, на меня. Добавила юбку, как будто огонь.

– Сразу видно: сделано с любовью.

– Надеюсь, мне это платье принесет удачу. Завтра еще одно новое платье. Уже не наше, но тоже новое, – сказала Муравьева во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой на Первом канале.

