«Надеюсь, это платье принесет мне удачу. В произвольной – еще одно новое». Муравьева о костюме для короткой программы
Фигуристка Софья Муравьева заняла 2-е место в короткой программе на этапе Гран-при в Казани, набрав одинаковое количество баллов (72,60) с лидером – Диной Хуснутдиновой, но уступив ей по технике.
– Мне кажется, такой уверенности я не видела очень давно. Кажется, ты нашла себя. Как ты чувствуешь, как все прошло?
– Даже более спокойно, чем на первой тренировке. У меня больше ноги дрожали, чем сейчас. Как-то себя настраивала, не слишком рано начала себя настраивать. Обычно я очень рано начинаю это делать – еще когда собираюсь или первую тренировку катаю, уже настраиваюсь на старт. А сейчас как-то... Был совет от Алексея Николаевича [Мишина] – не распыляться. И я придерживалась его.
– Давай поговорим про твой костюм. Ты поменяла его с контрольных прокатов. Еще во время разминки я узнала, что у тебя мама – дизайнер.
– Да, всегда так было.
– И швея? Она шьет тебе костюмы?
– Да, и предыдущий для короткой она делала, и вот этот тоже.
– Почему решили поменять?
– Хотелось что-то необычное.
– Были ли у вас какие-то споры по поводу костюмов с мамой? Ты, например, говорила: вот, мне юбочку полегче нужно, чтобы не заваливало на прыжках. Или здесь плечико надо открыть.
– Есть определенные пунктики, которые она уже и так знает. Например, я не люблю платья с горлом. Не люблю с открытыми руками, здесь сетка. У меня руки краснеют. Еще не люблю очень тяжелые юбки, где много слоев, потому что они мешают прыгать. И когда много страз, тоже – они тяжелые.
– Очень интересный выбор. Интересный дизайн.
– У нас были уже до этого два платья, они не были одобрены. Тоже были шорты с узорами и белая рубашка. Два варианта было, но не сработало, не смотрелось. Потом мама нашла одну идею, как-то ее переложила на красный цвет, на меня. Добавила юбку, как будто огонь.
– Сразу видно: сделано с любовью.
– Надеюсь, мне это платье принесет удачу. Завтра еще одно новое платье. Уже не наше, но тоже новое, – сказала Муравьева во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой на Первом канале.
