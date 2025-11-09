1

Луна Хендрикс: «Хорошо выступить в короткой программе – моя главная цель сейчас. В произвольной я уверена»

Луна Хендрикс: поддержка публики помогла хорошо откатать произвольную.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс оценила свое выступление на этапе Гран-при в Японии, где она стала третьей с 198,97 баллами.

«После короткой программы я была очень разочарована, потому что не должна была так кататься. Но, думаю, мне помогла поддержка зрителей здесь. Япония – потрясающая страна для фигурного катания, и я очень счастлива, что снова приехала сюда соревноваться. У меня получилось довольно хорошо откатать произвольную программу, спасибо зрителям за поддержку.

Готовясь к этапу в Финляндии, я очень хочу поработать над своей короткой программой, чтобы меньше нервничать и бояться. Очень надеюсь, что смогу хорошо выступить в короткой, это моя главная цель. Сейчас я уверена в своей произвольной программе, так как хорошо катала ее на двух соревнованиях подряд, так что теперь все зависит от короткой», – сказала Хендрикс.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная Бельгии
женское катание
logoЛуна Хендрикс
logoГран-при
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
