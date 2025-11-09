Самоделкина о серебре Гран-при: «Не ожидала такого результата. Это хорошая мотивация двигаться дальше»
Софья Самоделкина назвала серебро Гран-при хорошей мотивацией.
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поделилась эмоциями от серебра Гран-при Японии. Фигуристка набрала 200,00 балла по итогам двух программ и уступила японке Каори Сакамото.
«Я чувствую себя очень уставшей и вместе с тем взволнованной, потому что не ожидала такого результата, так как допустила ошибки в своей программе. Для меня это действительно очень здорово. Это хорошая мотивация двигаться дальше.
У меня только один этап Гран-при. Мой тренер Рафаэль (Арутюнян) сказал мне, что, возможно, после Гран-при Японии у меня будет возможность поехать на этап в США или Финляндию. Если я получу эту возможность, я буду счастлива. Мое следующее соревнование – челленджер, возможно, в Таллине или Загребе», – сказала Самоделкина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
