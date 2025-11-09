  • Спортс
  Диана Мильто: «В группе Соколовской очень теплая атмосфера. Светлана Владимировна учит нас дружить, общаться, быть большой семьей»
Фигуристка Диана Мильто рассказала, как начала тренироваться у Светланы Соколовской

– Как ты попала в группу Светланы Владимировны Соколовской?

– Когда мы с сестрой катались в Ярославле, мама предложила посмотреть группы в Москве, так как мы хотели развиваться дальше, переехать в крупный город, в столицу.

Так она нашла команду Светланы Владимировны Соколовской, и мы поехали на просмотр. Нам дали месяц испытательного срока. Всё прошло очень здорово: нас тепло приняли, за что мы очень сильно благодарны.

– Ты выбирала между разными тренерскими группами или сразу понимала, что хочешь именно к Светлане Владимировне?

– Нет, выбора, к кому мы хотели пойти, у меня не было. Просто так получилось, что мы с первого раза записались на просмотр и приехали именно к Светлане Владимировне, поэтому именно у неё и оказались.

– Какие у тебя взаимоотношения с сестрой?

– Мы с Алисой всегда помогаем друг другу, даем какие-то советы во время тренировочного процесса: где можно сделать получше, где – что-то исправить. Всегда друг друга спрашиваем, где еще поработать. Стараемся помочь чем можем.

– С кем в тренерской группе общаешься? На этапе в Москве у тебя была большая группа поддержки в виде Дани Самсонова, Марка Кондратюка и Сони Важновой.

– Я стараюсь дружить со всеми ребятами, у нас очень теплая атмосфера в группе! И Светлана Владимировна всегда учит нас со всеми дружить, общаться, быть большой семьей – никому не доставлять зла, не вредить. Поэтому мы все между собой дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

– Ваш тренерский штаб очень тесно работает с группой Евгения Рукавицына. Общаешься с кем-то из петербуржцев?

– Да, мы пересекаемся в основном летом на сборах в Кисловодске, общаемся там с ребятами из группы Евгения Владимировича. Также пересекаемся иногда на соревнованиях, всегда рады встрече с ними. Дружу и общаюсь со всеми.

– Летом вы переехали на новый каток, как он тебе?

– Это очень классная арена, спасибо большое Татьяне Александровне Навке за такую возможность! Здесь есть все условия для того, чтобы работать, отдыхать. Всё очень комфортно: много залов, две арены. Очень классно! – сказала Мильто.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
