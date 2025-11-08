Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»

Михаил Дегтярев объяснил важность медиарейтинга спортивных федераций.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, почему федерациям важно участвовать в проекте «Медиарейтинг спортивных федераций» .

Проект был запущен министерством спорта России летом 2025 года. Это цифровой инструмент, позволяющий оценить активность и эффективность работы спортивных федераций в социальных сетях.

«Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. И то, как федерации формируют контент, в общем-то влияет и на привлечение детей в спорт, и на аудиторию, и на генерацию, кстати, доходов – это важно. То есть сколько людей приходит на соревнования, покупает билеты, мерч, какие-то там еще предметы, сувениры, программы, абонементы.

Поэтому это важнейшая тема. Те, кто не уделяет ей внимание, начинают играть по чужим правилам. Вот именно для этого мы и вводим медиарейтинг, чтобы активизировать федерации по видам спорта. Мы недавно провели закрытое большое совещание, собрали все пресс-службы всех федераций по видам спорта. Поговорили, оценили, как они ведут собственные сайты, SMM, соцсети, и вводим сейчас медиарейтинг.

Что станет результатом? Во-первых, мы где-то через год начнем учитывать медиарейтинг при распределении средств. Олимпийский комитет дает федерациям деньги, государство в лице Минспорта и Российский спортивный фонд. Поэтому это будет критерием – аудитория: как вы влияете на умы, какие ценности вы продвигаете, как вас любят.

Вторым этапом мы видим влияние на зарубежную аудиторию. Например, я не могу понять, когда некоторые федерации, находясь сегодня под ударом, вообще никакую работу с зарубежной аудиторией не ведут.

Мы же видим, что наши оппоненты – при каких-то положительных решениях в пользу России – в разных социальных сетях сразу набегают и начинают клеймить нас, оскорблять Россию. А мы при положительных каких-то решениях в нашу пользу – помалкиваем. А если против России решение принимается и соцсети за рубежом бурлят – мы тоже почему-то помалкиваем.

Так не пойдет, мы должны занимать проактивную дипломатическую, юридическую и политическую позицию, чем, в принципе, я и занимаюсь целыми днями», – сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».