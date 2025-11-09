Анна Фролова: «Рада, что удалось зацепиться за тройку. Произвольной недовольна, короткой довольна»

Фролова о Гран-при в Казани: немножечко повезло, что я с медалью.

Российская фигуристка Анна Фролова считает, что ей повезло завоевать медаль на этапе Гран-при России в Казани.

На турнире Фролова заняла третье место, победила Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова – вторая.

«Рада, что удалось зацепиться за тройку. Произвольной недовольна, короткой довольна. Сегодня было тяжело, нужно больше работать, чтобы доезжать вторую часть программы — катать три, пять, десять прокатов программы на тренировке.

Со здоровьем все в порядке. Немножечко повезло, что я с медалью», — сказала Фролова.

«Что перевешивает по эмоциям — призовое место или неудачный прокат? Честно, сейчас никаких эмоций нет, единственная мысль после проката — я рада, что все закончилось.

Когда ждала своего объявления, мысль была о том, чтобы поскорее сделать свою работу и выйти из состояния стресса. Это надо тренировать.

В данный момент все-таки перевешивает призовое место. Депрессивный эпизод закончился», — цитирует Фролову «Чемпионата».