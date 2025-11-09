21

Анна Фролова: «Рада, что удалось зацепиться за тройку. Произвольной недовольна, короткой довольна»

Фролова о Гран-при в Казани: немножечко повезло, что я с медалью.

Российская фигуристка Анна Фролова считает, что ей повезло завоевать медаль на этапе Гран-при России в Казани. 

На турнире Фролова заняла третье место, победила Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова – вторая. 

«Рада, что удалось зацепиться за тройку. Произвольной недовольна, короткой довольна. Сегодня было тяжело, нужно больше работать, чтобы доезжать вторую часть программы — катать три, пять, десять прокатов программы на тренировке.

Со здоровьем все в порядке. Немножечко повезло, что я с медалью», — сказала Фролова. 

«Что перевешивает по эмоциям — призовое место или неудачный прокат? Честно, сейчас никаких эмоций нет, единственная мысль после проката — я рада, что все закончилось.

Когда ждала своего объявления, мысль была о том, чтобы поскорее сделать свою работу и выйти из состояния стресса. Это надо тренировать.

В данный момент все-таки перевешивает призовое место. Депрессивный эпизод закончился», — цитирует Фролову «Чемпионата».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
Идель
logoСерия Гран-при России
logoАнна Фролова
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуснутдинова сделала два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при в Казани, Садкова ошиблась на двух четверных тулупах
сегодня, 11:49
⚡ Гран-при России. «Идель». Хуснутдинова победила, Садкова – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 5-я
сегодня, 11:49
Садкова и Захарова заявили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Хуснутдинова и Нелюбова – тройные аксели
вчера, 16:46
Главные новости
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Даниелян, Ветлугин, Игнатов выступят с произвольными программами
14 минут назадLive
Анна Фролова: «Очень хочется попасть на международную арену, проявить себя, оставить какой-то след. Но менять гражданство не планирую»
17 минут назад
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла выдать два достойных проката. Следующий старт — чемпионат России, буду готовить четверной тулуп»
41 минуту назад
Дарья Садкова: «На тренировках стабильно прыгала два четверных. Удовлетворения от такого проката очень мало»
42 минуты назад
Хуснутдинова сделала два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при в Казани, Садкова ошиблась на двух четверных тулупах
сегодня, 11:49
⚡ Гран-при России. «Идель». Хуснутдинова победила, Садкова – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 5-я
сегодня, 11:49
Новое платье Муравьевой к произвольной программе: бледно-фиолетовое с высоким разрезом
сегодня, 11:05Фото
Ирина Роднина: «Дегтярев слова на ветер не бросает. Он действительно заинтересован в развитии школьного спорта в России»
сегодня, 10:38
Диана Мильто: «В группе Соколовской очень теплая атмосфера. Светлана Владимировна учит нас дружить, общаться, быть большой семьей»
сегодня, 10:24
«Надеюсь, это платье принесет мне удачу. В произвольной – еще одно новое». Муравьева о костюме для короткой программы
сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
вчера, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18