«Мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий». Влог Загитовой, в котором она пропустила прокат Садковой

Алина Загитова записала влог на этапе Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пообщалась с Софьей Муравьевой, Дарьей Садковой, Анной Фроловой и Диной Хуснутдиновой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

В ролике показано, как Загитова бежит на прокат Садковой, но успевает только к концу короткой программы. Позже она извинилась перед Дарьей за то, что пропустила прокат.

«Мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий. Снимаются розовые очки, скелеты из шкафа вылазят. Ну все, я поняла, Алин», – пошутила в ответ Садкова.

ВИДЕО