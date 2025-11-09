Хуснутдинова сделала два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при в Казани, Садкова ошиблась на двух четверных тулупах
Хуснутдинова исполнила два тройных акселя в произвольной на Гран-при в Казани.
Пять фигуристок сделали элементы ультра-си в произвольной программе на этапе Гран-при России «Идель».
Любовь Рубцова зашла на четверной сальхов, но недокрутила прыжок и приземлилась на две ноги.
Камилла Нелюбова исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом.
Мария Захарова дважды пыталась исполнить четверной тулуп, но на обоих сделала степ-аут.
Дарья Садкова также зашла на два четверных тулупа – один исполнила со степ-аутом, со второго упала.
Дина Хуснутдинова чисто прыгнула два тройных акселя.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
