Татьяна Тарасова: «Если бы Дикиджи участвовал в Олимпийских играх, с таким прокатом, мне кажется, боролся бы за призовые места»

Тарасова: с таким прокатом Дикиджи боролся бы за медаль на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победы Дины Хуснутдиновой и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани.

«Дина Хуснутдинова хорошо сделала два тройных акселя. Просто очень хорошо.

Влад Дикиджи катался совершенно фантастически: и прыгал, и катался. И программа прекрасная, и выглядит он очень сильным. Если бы он участвовал в Олимпийских играх, то с таким прокатом, мне кажется, боролся бы за призовые места. Потому что катание и прыжковый контент были уникальными.

На него и его тренера очень приятно смотреть, у них очень хорошие отношения и есть понимание. А когда есть хорошие отношения и понимание с тренером, работа всегда идет здорово. Хорошо, что такие отношения есть, их видно. Просто показывают выдающийся результат», – сказала Тарасова.

Также она высказалась о результатах в парном катании, где победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.

«Мне понравились все, ведется большая работа. Выдающиеся результаты показывали наши пары. У Бойковой и Козловского очень хорошая программа, хорошие элементы и четверной выброс, который они выучили. Это элемент, который делается раз в десять лет кем‑то. Последние десять лет его никто не делал, а они его выучили.

У Галлямова первый старт после его перелома и после того, как он четыре месяца не катался и не работал. Был сложный перелом. Короткую программу и первую половину произвольной они выдержали, а потом, конечно, были сбои. Но это неважно, не будет ничего болеть, придут в себя и сделают все», – добавила Тарасова.