Мишина и Галлямов на Гран-при России в Казани набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года

Мишина и Галлямов набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.

Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Мишина и Галлямов получили 201,22 балла по сумме двух программ. Последний раз более низкие баллы у них были на чемпионате мира среди юниоров 2019 года – там они выиграли с результатом 188,74 балла.