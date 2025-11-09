Мишина и Галлямов на Гран-при России в Казани набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года
Мишина и Галлямов набрали самую низкую сумму баллов с 2019 года.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.
Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Мишина и Галлямов получили 201,22 балла по сумме двух программ. Последний раз более низкие баллы у них были на чемпионате мира среди юниоров 2019 года – там они выиграли с результатом 188,74 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости