Козловский о произвольной: «Если начинать смотреть со второго элемента, это был очень сильный, классный и по-настоящему вдохновляющий прокат»

Бойкова и Козловский: прокат с четверным выбросом на Гран-при был вдохновляющим.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали победу в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.

В произвольной программе фигуристы исполнили четверной выброс – сальхов. В начале проката была ошибка на секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей.

«Я была очень рада, но старалась сохранять концентрацию. Прямо перед выбросом мне Дима вслух и достаточно громко сказал: «Забыли первый элемент». Я думаю: «Да, забыли». Очень хорошей получилась попытка. Рада, что это произошло на соревнованиях и что дальше вся программа пошла тоже в порядке. Мы были до конца сконцентрированы, не было какой-то эйфории во время программы – это хорошо», – сказала Бойкова.

«Изначально это было очень большое напряжение, но по ходу сезона с исполнением определенного количества попыток ты понимаешь, что на этот элемент необходимо концентрироваться. Тебе нужно собираться, выполнять свою работу, поскольку я несу ответственность за партнершу, и я понимаю, что я могу только помочь исполнить этот элемент. Но я также отдаю себе отчет в том, что я могу его очень сильно ей испортить, если я не буду собран, не буду сконцентрирован. Заходя на этот элемент, эмоции нужно оставлять уже на потом. Я стараюсь выполнять свою работу, потому что знаю, что Саша по максимуму старается выполнять свою», – отметил Козловский.

«Была допущена достаточно неприятная ошибка в начале проката, но после четверного выброса мы как будто встали на абсолютно другие рельсы и спокойно исполняли элемент за элементом. Если начинать смотреть прокат со второго элемента, это был очень сильный, классный и по-настоящему вдохновляющий прокат. Во всяком случае, для нас таковым он и был», – добавил он.