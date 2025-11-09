Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова впервые с марта 2023 года.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.

Последний раз Бойкова и Козловский опережали Мишину и Галлямова в финале Гран-при России в марте 2023 года.