Бойкова и Козловский победили Мишину и Галлямова впервые с марта 2023 года.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.
Последний раз Бойкова и Козловский опережали Мишину и Галлямова в финале Гран-при России в марте 2023 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
