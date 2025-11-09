Артемьева о выступлении на одном этапе с двумя сильнейшими парами России: «Мне нравится, когда много соперников и есть здоровая конкуренция»

Фигуристы Артемьева и Брюханов: довольны прокатом произвольной программы.

Пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Казани (третье место).

Брюханов : Мы в целом довольны прокатом произвольной программы. Насчет короткой есть, конечно, небольшой неприятный осадок, но будем работать. До чемпионата России еще очень много времени. Может быть, какие‑то конструктивные изменения произойдут, но хотелось бы, чтобы каждый прокат был чистым, чтобы побеждать с чистыми прокатами.

Артемьева : Хотелось бы улучшить прыжковую часть и в короткой, и в произвольной. Могу отметить, что легкие элементы были исполнены лучше, чем на этапе в Магнитогорске.

– Вы соревновались с двумя сильнейшими парами России. Не расстроились, что выпал такой сильный этап?

Брюханов : Нет, не расстроились. Изначально ведь в заявке были Наталья Хабибуллина и Илья Княжук , мы уже предвкушали соперничество, но, к сожалению, их не было.

Артемьева : Мне нравится, когда много соперников и есть здоровая конкуренция.

– Изменилось ли для вас ощущение соревнований?

Брюханов : Это третьи соревнования в сезоне. Конечно, гораздо увереннее выходим на лед. Двух недель с прошлого этапа хватило и на техническую подготовку, и на эмоциональную. На эти соревнования мы выходили полностью готовыми.