Александр Галлямов: «В кисс-энд-край сказал на эмоциях. Все в порядке, Настя – потрясающая партнерша»

Мишина и Галлямов: спорт не прощает ошибок, будем работать.

Пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Казани (второе место).

«Далеко не все получилось. Со всеми случаются ошибки. Надеюсь, это в последний раз. Но все мы люди, может случиться что угодно. В кисс-энд-край я сказал на эмоциях, которые захлестывали. Спорт не прощает ошибок, будем работать», – сказал Галлямов.

«Дело не в месте, а в прокате. Если бы мы проиграли с чистым прокатом, не было бы обидно», – отметила Мишина.

«Сегодня не очень получилось то, что планировали, но, во всяком случае, это урок на следующие прокаты. Ничего не потеряно, это только начало. Дальше подготовимся и через две недельки уже исправим сегодняшние ошибки.

Кто там уже напридумывал, судя по моему поведению после проката и в КиКе... Это на эмоциях. Все в порядке, Настя – потрясающая партнерша. Со всеми бывает, и со мной тоже такое бывает. Паниковать не стоит», – добавил Галлямов в своем телеграм-канале.