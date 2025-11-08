У Софьи Муравьевой новый костюм к короткой программе «Кармен»: красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой

Софья Муравьева поменяла костюм к короткой программе «Кармен».

Российская фигуристка Софья Муравьева вышла на короткую программу Гран-при России «Идель» в новом костюме.

Спортсменка выступает в образе Кармен. Ее новый костюм – это красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой.

ФОТО: скриншоты трансляции Первого канала.