У Софьи Муравьевой новый костюм к короткой программе «Кармен»: красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой

Софья Муравьева поменяла костюм к короткой программе «Кармен».

Российская фигуристка Софья Муравьева вышла на короткую программу Гран-при России «Идель» в новом костюме. 

Спортсменка выступает в образе Кармен. Ее новый костюм – это красный комбинезон с шортами и прозрачной юбкой. 

ФОТО: скриншоты трансляции Первого канала. 

