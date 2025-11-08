  • Спортс
  • Анастасия Мишина: «Удивлена, что мы стали первыми – думала, проиграем несколько баллов. Давно не ошибалась в короткой программе»
22

Анастасия Мишина: удивлена, что мы с Галлямовым выиграли короткую.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свой прокат короткой программы на Гран-при России в Казани. Пара лидирует после короткой программы с 75,77 баллами.

«Сегодня не все сложилось, как мы хотели. Урок, что нужно быть готовыми к размерам площадки. Вчера погуляли по городу, посмотрели шикарные места Казани, не перестаю ею восхищаться. Я выступал тут в 2010 году еще на мемориале Жука, когда был одиночником. Арена осталась такой же!» – сказал Галлямов.

«Удивление, что мы стали первыми. Думала, проиграем несколько баллов. Давно не ошибалась в короткой программе. Для меня это что-то новое – настраиваться на произвольную программу после не совсем удачной короткой», – добавила Мишина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
