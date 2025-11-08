Садкова и Захарова заявили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Хуснутдинова и Нелюбова – тройные аксели

Фигуристка Садкова планирует исполнить два квада на Гран-при России в Казани.

Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу на этапе Гран-при России в Казани.

В планируемом контенте Дарьи Садковой два четверных тулупа (в каскаде с двойным и сольный).

Мария Захарова планирует исполнить один четверной тулуп.

Дина Хуснутдинова заявила два тройных акселя (в каскаде с двойным тулупом и сольный).

Камилла Нелюбова также зайдет на тройной аксель.