  • Садкова и Захарова заявили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Хуснутдинова и Нелюбова – тройные аксели
19

Садкова и Захарова заявили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Хуснутдинова и Нелюбова – тройные аксели

Фигуристка Садкова планирует исполнить два квада на Гран-при России в Казани.

Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу на этапе Гран-при России в Казани.

В планируемом контенте Дарьи Садковой два четверных тулупа (в каскаде с двойным и сольный).

Мария Захарова планирует исполнить один четверной тулуп.

Дина Хуснутдинова заявила два тройных акселя (в каскаде с двойным тулупом и сольный).

Камилла Нелюбова также зайдет на тройной аксель.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoСерия Гран-при России
женское катание
Идель
logoсборная России
Камилла Нелюбова
logoДарья Садкова
Мария Захарова
Дина Хуснутдинова
