Садкова и Захарова заявили четверные тулупы в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Хуснутдинова и Нелюбова – тройные аксели
Фигуристка Садкова планирует исполнить два квада на Гран-при России в Казани.
Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу на этапе Гран-при России в Казани.
В планируемом контенте Дарьи Садковой два четверных тулупа (в каскаде с двойным и сольный).
Мария Захарова планирует исполнить один четверной тулуп.
Дина Хуснутдинова заявила два тройных акселя (в каскаде с двойным тулупом и сольный).
Камилла Нелюбова также зайдет на тройной аксель.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
