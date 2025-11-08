Глеб Лутфуллин: «На 90% доволен. По 5% – это выезды с каскада и сальхова, хотелось бы почище. В произвольной будет четверной лутц»
Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (второе место, 87,71 балла).
– На 90% доволен. По 5% – это выезды с каскада и сальхова. Хотелось бы почище. И нужно еще распечатку посмотреть.
– Как выступать практически на домашнем катке?
– Да уже третий год подряд. И до 12 лет я тут каждый раз соревновался. Лед, правда, другой – изменился.
– В лучшую сторону?
– Непонятно. Завтра откатаюсь и скажу.
– Это твой личный выбор – всегда в Казань приезжать?
– Я два сезона подряд сюда приезжал, завоевывал призовые места и решил, что не буду отходить от этой тактики.
– Из четверных вы прыгали тулуп и сальхов. Возможность усложнения в короткой программе рассматриваете?
– Я в короткой пока что не хочу рисковать, хочу делать чистый и стабильный набор. Все‑таки если там будет какая‑то ошибка в короткой, это может стать роковым последствием. А в произвольной будет четверной лутц.
– Расскажи о короткой программе.
– Сначала ставили короткую «Есенин». Была идея Алексея Николаевича Мишина, хореографа, я тоже был не против, но потом подумал, что (придется) третий год катать, приелась музыка. Поэтому решили поставить эту, – передает слова Лутфуллина «Матч ТВ»
– Ты выступаешь в Казани. Хотел бы получить дополнительные баллы за то, что ты татарин?
– Я всегда ряд прибавке, всегда рад дополнительным баллам. А там – как решат, – цитирует фигуриста Sport24.