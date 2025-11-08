Глеб Лутфуллин: «На 90% доволен. По 5% – это выезды с каскада и сальхова, хотелось бы почище. В произвольной будет четверной лутц»

Фигурист Глеб Лутфуллин: на 90% доволен прокатом короткой на Гран-при в Казани.

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (второе место, 87,71 балла).

– На 90% доволен. По 5% – это выезды с каскада и сальхова. Хотелось бы почище. И нужно еще распечатку посмотреть.

– Как выступать практически на домашнем катке?

– Да уже третий год подряд. И до 12 лет я тут каждый раз соревновался. Лед, правда, другой – изменился.

– В лучшую сторону?

– Непонятно. Завтра откатаюсь и скажу.

– Это твой личный выбор – всегда в Казань приезжать?

– Я два сезона подряд сюда приезжал, завоевывал призовые места и решил, что не буду отходить от этой тактики.

– Из четверных вы прыгали тулуп и сальхов. Возможность усложнения в короткой программе рассматриваете?

– Я в короткой пока что не хочу рисковать, хочу делать чистый и стабильный набор. Все‑таки если там будет какая‑то ошибка в короткой, это может стать роковым последствием. А в произвольной будет четверной лутц.

– Расскажи о короткой программе.

– Сначала ставили короткую «Есенин». Была идея Алексея Николаевича Мишина, хореографа, я тоже был не против, но потом подумал, что (придется) третий год катать, приелась музыка. Поэтому решили поставить эту, – передает слова Лутфуллина «Матч ТВ»

– Ты выступаешь в Казани. Хотел бы получить дополнительные баллы за то, что ты татарин?

– Я всегда ряд прибавке, всегда рад дополнительным баллам. А там – как решат, – цитирует фигуриста Sport24 .