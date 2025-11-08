Хуснутдинова и Муравьева набрали одинаковые баллы за короткую на Гран-при в Казани. Дина опередила Софью по оценке за технику

Хуснутдинова и Муравьева набрали одинаковые баллы на Гран-при в Казани.

Фигуристки Дина Хуснутдинова и Софья Муравьева набрали одинаковое количество баллов за короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

Обе спортсменки получили оценку 72,60. Хуснутдинова заняла первое место благодаря более высоким баллам за технику (42,47 против 39,08 у Муравьевой).

Также по итогам короткой программы менее одного балла лидерам уступают Дарья Садкова и Анна Фролова. Они набрали 72,45 и 72,17 соответственно.