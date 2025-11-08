Артем Грицаенко: «Ехали вроде неплохо, бодренько, но что-то не сошлось. Не думали, что у нас будут такие уровни»

Осокина и Грицаенко: удивлены, что у нас такие уровни на элементах.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о прокате короткой программы на Гран-при России в Казани. Пара заняла третье место, набрав 68,09 балла.

Грицаенко: Услышали от тренеров наши уровни, смешанные чувства. Ехали вроде неплохо, бодренько, но что-то не сошлось. Не знаю, еще не посмотрели наш прокат. По уровням удивлены, что у нас такие бывают. Много работали, не думали, что будет так. Обычно элементы сделаны точно так же.

– Лиза, ты из Казани. Есть особое чувство выступать тут?

Осокина: Так же, как и на любых стартах. Я на этой арене не тренировалась, каталась на другом катке.

– Есть гордость, что сильный центр, где растят фигуристов?

Осокина: Видимо, да. По результатам из разных видов можно это увидеть.