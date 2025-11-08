9

Арутюнян о серебре Самоделкиной на Гран-при Японии: «Очень рад за Софу, она оказалась бойцом. Но впереди еще много работы»

Рафаэль Арутюнян: Софья Самоделкина проявила себя как боец на Гран-при Японии.

Тренер Рафаэль Арутюнян оценил выступление казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной на Гран-при Японии, где она взяла серебро.

«Я очень рад за Софу. Ей тяжело, но она оказалась бойцом. На мой взгляд, она улучшилась и что-то изменила в своем катании – в первую очередь в подаче программы. Она выглядит более уверенной на льду, делает все с таким пониманием. Она хорошо слышит музыку и хорошо ее интерпретирует.

Но впереди, конечно, еще много работы. Первое-то место она не заняла.

Я считаю хорошим знаком, что ей перестали отмечать неверное ребро на лутце, теперь прыжки чистые. Получились достойные прокаты – на фоне того, что Софа была травмирована. Она ведь почти месяц не тренировалась.

Мы работали над тройным акселем – она его уже успешно выезжала и не один раз. Она была неплохо готова, набрала хорошую форму, но заболела нога, и нам пришлось остановиться. Проблема в том, что тройной аксель – очень большая нагрузка на колени, тут надо быть в очень хорошей форме. Так что правильно, что мы не довели до серьезной травмы, а успели вовремя остановиться и восстановиться.

Для нее это только начало пути. Посмотрим, как она изменится сейчас – когда начала занимать какие-то серьезные места. Если она будет себя как-то не так вести, я не посмотрю на успехи, а скажу ей прямо и не дам ей возможности пойти не в ту сторону. Буду ее держать.

После короткой программы она написала мне «спасибо». А ответил, что это ей спасибо. Мне важно, чтобы она это тоже слышала. Ей надо вырасти в собственных глазах, в самоуважении, тогда и ее реакции станут более правильными.

Работать же надо не только над акселем или лутцем – это каждый дурак прыгнет. А и над личностью тоже. Она должна понимать свою значимость, не зазнаваться – но знать себе цену. Хочется, чтобы она стала спортсменкой с чувством собственного достоинства.

Я хочу, чтобы все знали: если Софа приехала на соревнования, она своего не отдаст», – сказал Арутюнян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
