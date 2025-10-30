14

Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров

Стал известен состав участников Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Накануне Федерация фигурного катания России назвала несколько участников этапа Гран-при России в Казани, сегодня опубликовала полный состав.

Соревнования юниоров пройдут 5-7 ноября, взрослых – 8-9 ноября.

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков.

Юниоры: Кирилл Андреянов, Лев Бобык, Тимофей Бочков, Алексей Ефременко, Платон Каблуков, Эдуард Карартынян, Михаил Клепацкий, Марк Лукин, Илья Мальков, Илья Неретин, Константин Романов, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Иван Теленков, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин, Александр Чмиль, Денис Яшин.

Юниорки: Маргарита Базылюк, Елизавета Банных, Ксения Бородина, Ирина Гаращук, Альбина Герасимова, Аделина Камалова, Екатерина Кольцова, Маргарита Котенева, Валерия Лукашова, Агата Морозова, Арина Ореховская, Алена Принева, Майя Сарафанова, София Сарновская, Карина Соболева, Елизавета Степанова, Эльвина Тугузбаева, Маргарита Энкина.

Пары, КМС: Ева Гудэ – Андрей Рудь, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Варвара Илюшко – Максимилиан Гребнев, София Диана Касинс – Александр Брегей, Дарья Третьякова – Александр Саморуков.

Танцы на льду, КМС: Александра Буторина – Кирилл Махов, Софья Грабчак – Максим Полторак, Капитолина Кряковцева – Арсений Ивлев, Лилия Литенко – Глеб Солович, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников, Мария Фефелова – Артем Валов, Милана Чегемова – Кирилл Евграфов, Ульяна Черных – Роман Федотов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
Идель
мужское катание
logoсборная России
женское катание
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
пары
Дина Хуснутдинова
Артемий Маринин
logoВладислав Дикиджи
Илья Мавлянов
Людмила Фурсова
logoАнна Фролова
logoМатвей Ветлугин
Александр Мельников
Любовь Рубцова
Ульяна Третьякова
Егор Баулин
logoАртур Даниелян
Степан Тартыгин
Андрей Мухортов
logoВероника Яметова
logoСофья Муравьева
Мария Захарова
logoДарья Садкова
Камилла Нелюбова
logoГлеб Лутфуллин
Никита Сарновский
logoМакар Игнатов
Виктория Федянина
Андрей Шадерков
logoЕлизавета Осокина
logoАлександра Бойкова
logoАртем Грицаенко
Даниль Галимов
Владислав Вильчик
logoЮлия Артемьева
logoДмитрий Козловский
logoАнастасия Мишина
logoНаталья Хабибуллина
logoАлександр Галлямов
logoИлья Княжук
Вероника Меренкова
Анастасия Чернышова
Майя Шегай
Алексей Брюханов
Тимофей Бочков
Константин Романов
Екатерина Кольцова
Агата Морозова
Александр Чмиль
logoМаргарита Базылюк
Аделина Камалова
София Сарновская
Алена Принева
Платон Каблуков
Владислав Скворцов
Алексей Ефременко
Роман Хамзин
Ильяс Халиуллин
Михаил Клепацкий
Маргарита Энкина
Майя Сарафанова
Илья Мальков
Эльвина Тугузбаева
Елизавета Степанова
Альбина Герасимова
Илья Неретин
Эдуард Карартынян
Валерия Лукашова
Карина Соболева
Макар Солодников
Марк Лукин
Арина Ореховская
Кирилл Андреянов
Софья Грабчак
Виктор Потапов
Артем Валов
Ева Гудэ
Ирина Скопина
Матвей Лысов
Сергей Лагутов
Кирилл Махов
Варвара Слуцкая
Ангелина Сенько
Дмитрий Симонов
Илья Вегера
Максим Полторак
Мария Фефелова
Даниил Овчинников
Милана Чегемова
Полина Тихонова
Кирилл Евграфов
Виктория Двинина
Андрей Рудь
Глеб Солович
Варвара Илюшко
Денис Ауров
Александра Буторина
Роман Федотов
Ульяна Черных
Елизавета Ростилова
Зоя Пестова
Александр Брегей
Таисия Гусева
Тимофей Пилипенко
Лилия Литенко
Кира Доможирова
София Диана Касинс
Глеб Гончаров
