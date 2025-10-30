Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров

Стал известен состав участников Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Накануне Федерация фигурного катания России назвала несколько участников этапа Гран-при России в Казани, сегодня опубликовала полный состав. Соревнования юниоров пройдут 5-7 ноября, взрослых – 8-9 ноября. Мужчины : Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин. Женщины : Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова. Пары : Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков. Юниоры : Кирилл Андреянов, Лев Бобык, Тимофей Бочков, Алексей Ефременко, Платон Каблуков, Эдуард Карартынян, Михаил Клепацкий, Марк Лукин, Илья Мальков, Илья Неретин, Константин Романов, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Иван Теленков, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин, Александр Чмиль, Денис Яшин. Юниорки : Маргарита Базылюк, Елизавета Банных, Ксения Бородина, Ирина Гаращук, Альбина Герасимова, Аделина Камалова, Екатерина Кольцова, Маргарита Котенева, Валерия Лукашова, Агата Морозова, Арина Ореховская, Алена Принева, Майя Сарафанова, София Сарновская, Карина Соболева, Елизавета Степанова, Эльвина Тугузбаева, Маргарита Энкина. Пары, КМС : Ева Гудэ – Андрей Рудь, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Варвара Илюшко – Максимилиан Гребнев, София Диана Касинс – Александр Брегей, Дарья Третьякова – Александр Саморуков. Танцы на льду, КМС : Александра Буторина – Кирилл Махов, Софья Грабчак – Максим Полторак, Капитолина Кряковцева – Арсений Ивлев, Лилия Литенко – Глеб Солович, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко, Ирина Скопина – Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников, Мария Фефелова – Артем Валов, Милана Чегемова – Кирилл Евграфов, Ульяна Черных – Роман Федотов.