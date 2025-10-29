8

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов, Муравьева, Садкова выступят на Гран-при России в Казани

Федерация фигурного катания России назвала предварительный состав участников этапа Гран-при России в Казани, который пройдет 8-9 ноября.

В парном катании выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

В одиночном катании заявлены Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Софья Муравьева, Анна Фролова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
