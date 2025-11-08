Илья Авербух: «Ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание я не вижу. Порядок на трибунах должен быть всегда»

Илья Авербух: не вижу ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание.

Хореограф и продюсер Илья Авербух считает, что расширение Fan ID на фигурное катание не скажется на посещаемости соревнований.

«Нужен ли Fan ID на фигурном катании? На данный момент у нас все болельщики ведут себя очень правильно. На фан-секторе нет проблем, болеют ярко, но спокойно. В любом случае, я считаю, что порядок на трибунах должен быть всегда. Ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание я не вижу.

Все хотят быть в безопасности, поэтому я всегда выступал за эту идею. Несмотря на наличие противников, я уверен, что в итоге такая мера себя оправдает. Футбольные фанаты не хотят оставлять данные при покупке билета, но ведь у нас сейчас и в театр без паспорта не попадешь. Если введут и у нас, то на фигурном катании это никак не скажется», – сказал призер Олимпиады-2002 Авербух.

