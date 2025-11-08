5

Владислав Дикиджи: «Работать с Колядой одно удовольствие. Он приезжает ко мне два раза в неделю, занятия очень помогают»

Владислав Дикиджи: мне очень помогает работа с Михаилом Колядой.

Фигурист Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Он оценил свой прокат.

– Если оценивать по десятибалльной шкале, то восемь. Немного не хватило меня на последнее вращение. И ребро поставили на флипе, оно есть, надо будет исправлять. В остальном в принципе неплохо.

– На вас оказывает влияние, что являлись запасным в олимпийском турнире?

– Честно, нет. Никак не сказывается, так же тренируюсь, выступаю.

– Как вам работа с Михаилом Колядой?

– Очень полезная работа. С Мишей заниматься одно удовольствие. Два раза в неделю он ко мне приезжает. Это очень помогает. За сегодняшнее вращение – никаких вопросов к Михаилу, моя вина. С силами все было хорошо, просто я чуть-чуть сильно завязал конек и после прыжка приземлился не очень удачно.

Чья была идея начать работать с Михаилом? Не помню. Скорее всего, я просто попросил Мишу. Мы где-то увиделись, пересеклись, и я попросил, – сказал чемпион России по фигурному катанию Дикиджи.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
