Ягудин о негативных комментариях болельщиков: «Если человек делает такое, у него не все в порядке в жизни»

Алексей Ягудин о болельщиках: вседозволенность стирает рамки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что болельщики стали более негативными.

– Говорить со Спортсом” из мира фигурного катания решаются не все.

– Спортс” у меня загружен, читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: так, «Ювентус» не победил, мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, ага. Если что-то зацепило, увидел что-нибудь интересное, могу почитать.

А если намекаешь на комментарии, то да, люди в комментах злые, много негатива.

– Но это в фигурном катании опасная аудитория.

– Тут согласен. Сумасшедших куча. Другое мнение – сжечь!

– А в твои времена не так было? Кто любил Плющенко – не болел за Ягудина, кому нравился Ягудин – гасил Плющенко.

– Нееет. В последнее время публика куда сильнее озверела. Раньше были добрее.

Но и жизнь изменилась. Я выиграл в 2002-м, когда мы сражались с Женькой, а информация из Солт-Лейка дошла из России через пару дней. Ну, образно. А сейчас еще прокат не закончен – люди уже знают, что ты выиграл. Абсолютно иная скорость переваривания информации.

– Если бы вы с Евгением выступали в Пхенчхане-2018 – было бы примерно то же, что у Загитовой и Медведевой?

– Конечно! Абсолютно! Это 20 лет назад все было по-доброму. «Я болею за Женю» – «А я симпатизирую Алексею». Сейчас все идет с остервенением, с нечеловеческим желанием доказать, что именно мое мнение – правильное.

Самое удивительное, что какая бы информация ни выходила в поле обсуждения – будет негатив. И не от одного-двух всегда недовольных, а от многих. Сейчас у людей в головах сидит: можно все. Вседозволенность стирает рамки. Считают, что они не только право имеют, а прямо должны проходиться по всем жестко.

Ну и вы еще делаете кликбейт. Статья может быть хорошая, но к ней же идет громкий заголовок, который привлекает внимание. А потом люди пишут комменты. Их, кстати, вообще не понимаю.

– Почему?

– Да почитай книжку, погуляй с любимым человеком – это же интереснее. Не представляю, что должно произойти, чтобы я сидел и комментировал новости в интернете с негативом. Если человек делает такое, у него не все в порядке в жизни, – сказал Ягудин.

