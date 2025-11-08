4

Ягудин о негативных комментариях болельщиков: «Если человек делает такое, у него не все в порядке в жизни»

Алексей Ягудин о болельщиках: вседозволенность стирает рамки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что болельщики стали более негативными.

– Говорить со Спортсом” из мира фигурного катания решаются не все.

– Спортс” у меня загружен, читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: так, «Ювентус» не победил, мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, ага. Если что-то зацепило, увидел что-нибудь интересное, могу почитать.

А если намекаешь на комментарии, то да, люди в комментах злые, много негатива.

– Но это в фигурном катании опасная аудитория.

– Тут согласен. Сумасшедших куча. Другое мнение – сжечь!

– А в твои времена не так было? Кто любил Плющенко – не болел за Ягудина, кому нравился Ягудин – гасил Плющенко.

– Нееет. В последнее время публика куда сильнее озверела. Раньше были добрее.

Но и жизнь изменилась. Я выиграл в 2002-м, когда мы сражались с Женькой, а информация из Солт-Лейка дошла из России через пару дней. Ну, образно. А сейчас еще прокат не закончен – люди уже знают, что ты выиграл. Абсолютно иная скорость переваривания информации.

– Если бы вы с Евгением выступали в Пхенчхане-2018 – было бы примерно то же, что у Загитовой и Медведевой?

– Конечно! Абсолютно! Это 20 лет назад все было по-доброму. «Я болею за Женю» – «А я симпатизирую Алексею». Сейчас все идет с остервенением, с нечеловеческим желанием доказать, что именно мое мнение – правильное.

Самое удивительное, что какая бы информация ни выходила в поле обсуждения – будет негатив. И не от одного-двух всегда недовольных, а от многих. Сейчас у людей в головах сидит: можно все. Вседозволенность стирает рамки. Считают, что они не только право имеют, а прямо должны проходиться по всем жестко.

Ну и вы еще делаете кликбейт. Статья может быть хорошая, но к ней же идет громкий заголовок, который привлекает внимание. А потом люди пишут комменты. Их, кстати, вообще не понимаю.

– Почему?

– Да почитай книжку, погуляй с любимым человеком – это же интереснее. Не представляю, что должно произойти, чтобы я сидел и комментировал новости в интернете с негативом. Если человек делает такое, у него не все в порядке в жизни, – сказал Ягудин.

Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
logoАлексей Ягудин
мужское катание
болельщики
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным
сегодня, 08:00
Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»
23 октября, 13:09
Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»
8 октября, 08:49
Главные новости
Гран-при Японии. Кагияма одержал победу, Сато – 2-й, Бричги – 3-й
только чтоLive
Ягудин хотел бы комментировать Олимпиаду с Тарасовой: «Она чудо-кладезь не только знаний, но и острых словечек!»
27 минут назад
Алексей Ягудин: «По-человечески надо поддерживать Петросян, но не делать вид, что все ее выступления идеальные»
29 минут назад
Алексей Ягудин: «Я верил в Коляду – и было обидно, когда ожидания не выливались в чистый прокат»
31 минуту назад
Вайцеховская о Шибутани: «Надо нарабатывать вторую оценку, но у меня возникает сомнение в том, что два месяца до американского чемпионата — достаточное время»
37 минут назад
Лоранс Фурнье-Бодри получила французское гражданство
сегодня, 07:58
Двоеглазова о группе Тутберидзе: «Этери Георгиевна нам скидывает какие-то тренды — давайте, попробуйте вот это снять. И мы снимаем»
сегодня, 06:25
⚡ Гран-при Японии. Конти и Мачии победили, Павлова и Святченко – 2-е, Суй и Хань – 3-и
сегодня, 06:17
Команда Тутберидзе поздравила Гусеву и Овчинникова с победой на Гран-при в Казани. Они заняли второе место
сегодня, 06:12Фото
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
сегодня, 05:58
Ко всем новостям
Последние новости
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
вчера, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
вчера, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34