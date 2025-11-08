Гендиректор «Акрона»: «Немного протух тезис, что Россия – нефутбольная страна. Матч ЦСКА и «Локомотива» собирает полный стадион. Видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет»

Константин Клюшев: протух тезис о нефутбольной стране.

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев высказался по поводу посещаемости матчей Мир РПЛ.

«Тезис, что Россия – нефутбольная страна, уже, по-моему, немного протух.

Из года в год мы видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет.

Посмотрите, матч ЦСКА и «Локомотива » собирает полный стадион. Я такого не помню даже в доковидные времена. Мы уже вышли на показатели, которые были до внедрения Fan ID.

Мы, «Акрон», тоже видим рост коммерческой посещаемости. Поэтому, мне кажется, что с этим все в порядке», – сказал Константин Клюшев.