Гендиректор «Акрона»: «Немного протух тезис, что Россия – нефутбольная страна. Матч ЦСКА и «Локомотива» собирает полный стадион. Видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет»
Константин Клюшев: протух тезис о нефутбольной стране.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался по поводу посещаемости матчей Мир РПЛ.
«Тезис, что Россия – нефутбольная страна, уже, по-моему, немного протух.
Из года в год мы видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет.
Посмотрите, матч ЦСКА и «Локомотива» собирает полный стадион. Я такого не помню даже в доковидные времена. Мы уже вышли на показатели, которые были до внедрения Fan ID.
Мы, «Акрон», тоже видим рост коммерческой посещаемости. Поэтому, мне кажется, что с этим все в порядке», – сказал Константин Клюшев.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости