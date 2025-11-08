Журова о критике Fan ID: «Не понимаю природу этого. Для некоторых людей это приятный сувенир. Все возмущающиеся, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика»

Журова о критике Fan ID: не понимаю природу этого.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о Fan ID.

«Для каких-то людей Fan ID – это сувенир, который приятно получить. Как было с чемпионатом мира в России в 2018 году. У меня именно такое отношение, я даже собираю все эти аккредитации, поскольку часто бываю на спортивных мероприятиях, где она требуется.

Но кто-то решил, что Fan ID – это неприемлемо. Не могу понять природу этого. Я даже больше скажу, все люди, которые возмущаются по этому поводу, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика», – сказала Журова.