Артур Даниелян: «Не хочу сейчас думать, что иду третьим. Это что‑то на необычайно радостном, давно такого не было»

Фигурист Артур Даниелян: пока не осознал, что иду третьим на Гран-при в Казани.

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (третье место, 85,73 балла).

– Насколько неожиданный итог?

– Занятое место после короткой максимально пока не догнал, не понял, не осознал, но рад сегодняшней проделанной работой. Не хочу сейчас думать, что иду третьим. Это безусловно что‑то на необычайно радостном, давно такого не было. Хочется на таком же подъеме завтра откатать. Если со всем справлюсь, будет без разницы (итоговое место).

– Хочется что‑то доказать другим?

– Я пришел к тому, что никому ничего не хочу доказывать, кроме себя. У меня есть только я.

– Расскажи об идее короткой программы.

– Я точно знал, что в короткой должно быть что‑то заводное, знал, что хочу что‑то восточное. Заранее все знал, просто принес музыку и мы быстро пришли к выводу, что делаем.

– Как дела с четверным?

– Все нормально, просто сейчас мы сделали ставку в основном на чистоту. У меня есть лутц, еще флип есть, но он не берется в счет, и сальхов, который должен показывать. Также катание, эмоции, чистота, чтобы все блестело.

– Вы себя больше относите к артисту или атлету?

– Я себя чувствую Артуром Даниеляном, который старается доставлять людям удовольствие, – сказал Даниелян.