Владислав Дикиджи: «Катал неплохо, не хватило меня на последнее вращение. В Казани очень узкая арена, неудобно прыгать флип»
Чемпион России Владислав Дикиджи оценил свой прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Дикиджи лидирует с 94,51 баллами (53,60 за технику).
– Как протекал твой прокат? Что ты чувствовал во время выступления?
– Чувствовал я легкость. Поддержка невероятная в Казани. Я приезжаю сюда уже лет 5-6 подряд. Здесь невероятная публика, невероятные зрители. Я их всех люблю очень. Спасибо вам огромное.
Катал неплохо. Не хватило меня на вращение последнее. Я просто не смог сесть почему-то. Я не знаю почему, но не смог и все.
– Связано ли это как-то с тем, что ты устал?
– Я думаю, что нет. Просто сильно, скорее всего, конек затянул правый, поэтому не получилось.
– Тем не менее, неплохо, что ты его затянул, потому что четверные прыжки были выполнены очень хорошо. Была только одна техническая такая помарка – тебе поставили ребро на флипе. Как ты думаешь, оно целесообразно там стоит?
– Ну, если поставили, значит, есть.
– Ты работаешь над этим, чтобы избежать этой ошибки? Может быть, прячешь этот элемент, как многие спортсмены делают, – ставят куда-то, где меньше всего техническая бригада может его заметить.
– Да, обычно мы с Олегом Станиславовичем [Татауровым] так и прыгали: немножко круглее его. Но так как очень узкая арена, у меня не получается закруглить нормально, и у меня постоянно вывал.
– А чем отличается эта арена от всех остальных?
– Она поуже немножко, поуже.
– Сильно влияет на траекторию прыжка?
– На лутце и акселе – нет, все нормально. Вот именно флип не очень удобно прыгать тут, – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.