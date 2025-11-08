10

Владислав Дикиджи: «Катал неплохо, не хватило меня на последнее вращение. В Казани очень узкая арена, неудобно прыгать флип»

Владислав Дикиджи: откатал программу неплохо, кроме последнего вращения.

Чемпион России Владислав Дикиджи оценил свой прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Дикиджи лидирует с 94,51 баллами (53,60 за технику).

– Как протекал твой прокат? Что ты чувствовал во время выступления?

– Чувствовал я легкость. Поддержка невероятная в Казани. Я приезжаю сюда уже лет 5-6 подряд. Здесь невероятная публика, невероятные зрители. Я их всех люблю очень. Спасибо вам огромное.

Катал неплохо. Не хватило меня на вращение последнее. Я просто не смог сесть почему-то. Я не знаю почему, но не смог и все.

– Связано ли это как-то с тем, что ты устал?

– Я думаю, что нет. Просто сильно, скорее всего, конек затянул правый, поэтому не получилось.

– Тем не менее, неплохо, что ты его затянул, потому что четверные прыжки были выполнены очень хорошо. Была только одна техническая такая помарка – тебе поставили ребро на флипе. Как ты думаешь, оно целесообразно там стоит?

– Ну, если поставили, значит, есть.

– Ты работаешь над этим, чтобы избежать этой ошибки? Может быть, прячешь этот элемент, как многие спортсмены делают, – ставят куда-то, где меньше всего техническая бригада может его заметить.

– Да, обычно мы с Олегом Станиславовичем [Татауровым] так и прыгали: немножко круглее его. Но так как очень узкая арена, у меня не получается закруглить нормально, и у меня постоянно вывал.

– А чем отличается эта арена от всех остальных?

– Она поуже немножко, поуже.

– Сильно влияет на траекторию прыжка?

– На лутце и акселе – нет, все нормально. Вот именно флип не очень удобно прыгать тут, – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
