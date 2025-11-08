Владислав Дикиджи: «После чемпионата России можно будет попробовать и четверной аксель понапрыгивать, и пятерной сальхов»

Дикиджи: после чемпионата России можно поработать над четверным акселем.

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, планирует ли еще больше усложнять прыжковый контент.

– У тебя сейчас самый сложный контент в мире. Ты прыгаешь так же, как Илья Малинин – те же четверные флип и лутц, только у тебя каскад первым элементом стоит, а у него вторым. Ты ориентируешься на лидера?

– Каскад у него последним.

– Поправь меня.

– У Ильи в конце, последним прыжком каскад. Вот хотелось бы так же на самом деле. Буду тренироваться потом.

– Когда ждать?

– В ближайшем будущем, я надеюсь.

– Ты же знаешь, мы просто так с тебя не слезем. Придется делать.

– Покажу обязательно в ближайшем будущем.

– Сегодня как будто бы тренер намекал, что после чемпионата России ты будешь тренировать еще более многооборотный прыжок. Что ты об этом знаешь, слышал?

– Четверной аксель?

– Про пятерной, по-моему, шла речь. Про пятерной сальхов.

– Пятерной сальхов... Не, ну, после чемпионата можно будет попробовать и четверной аксель понапрыгивать, и пятерной.

– Ты всегда говоришь, что ты очень послушный спортсмен, и всегда слушаешь, что говорит тренер. Ну, значит, слушай и делай.

– Буду слушать и делать, – сказал Дикиджи в интервью Евгении Медведевой и Максиму Транькову на Первом канале.