14

Мотивировочная часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой пропала с сайта CAS

CAS удалил с сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает РИА Новости. 

7 февраля 2024 года CAS опубликовал 129 страниц с мотивировочной частью решения о четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

На данный момент на сайте доступен только пресс-релиз о публикации за то же число.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
РИА Новости
дисквалификации
logoCAS
logoКамила Валиева
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»
17 декабря, 12:54
Илья Авербух: «Если Валиева пригласит меня для постановки, безусловно, я буду этому очень рад»
3 декабря, 12:29
Валиева приступила к постановке соревновательных программ (РИА Новости)
28 ноября, 12:16
Главные новости
Антон Сихарулидзе: «Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника. Место и дата пока не определены»
37 минут назад
Сихарулидзе о переходах: «Российское фигурное катание не будет донором для других федераций»
сегодня, 08:53
Антон Сихарулидзе: «Судя по настроениям в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях»
сегодня, 08:44
ISU планирует объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию
сегодня, 08:00
Антон Сихарулидзе: «Предложим организовать для Петросян и Гуменника еще один турнир перед Олимпиадой»
сегодня, 07:55
Сихарулидзе о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент»
сегодня, 07:06
Сихарулидзе о российских танцах на льду: «Нашей задачей было поднять уровень конкуренции, и нам это удается»
сегодня, 07:01
Антон Сихарулидзе: «Мишина и Галлямов – мощная пара мирового уровня. Думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии»
сегодня, 06:56
Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»
сегодня, 06:49
Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»
сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03