Мотивировочная часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой пропала с сайта CAS

CAS удалил с сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает РИА Новости.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал 129 страниц с мотивировочной частью решения о четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

На данный момент на сайте доступен только пресс-релиз о публикации за то же число.