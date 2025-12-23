Мотивировочная часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой пропала с сайта CAS
CAS удалил с сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.
Об этом сообщает РИА Новости.
7 февраля 2024 года CAS опубликовал 129 страниц с мотивировочной частью решения о четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.
На данный момент на сайте доступен только пресс-релиз о публикации за то же число.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
