Сихарулидзе о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе поддержал решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского делать четверной выброс.

«Четверной выброс – уникальный элемент для парного катания, забирающий очень много энергии и, самое главное, психологической собранности. Да, пока они с некоторыми другими элементами не справились, но я поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент, потому что это стремление развиваться и совершенствоваться.

И я уверен – они будут катать эту программу чисто и с четверным выбросом», – рассказал Сихарулидзе.