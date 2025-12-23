Сихарулидзе о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент»
Сихарулидзе поддержал решение Бойковой и Козловского делать четверной выброс.
Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе поддержал решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского делать четверной выброс.
«Четверной выброс – уникальный элемент для парного катания, забирающий очень много энергии и, самое главное, психологической собранности. Да, пока они с некоторыми другими элементами не справились, но я поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент, потому что это стремление развиваться и совершенствоваться.
И я уверен – они будут катать эту программу чисто и с четверным выбросом», – рассказал Сихарулидзе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
