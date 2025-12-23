  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Антон Сихарулидзе: «Мишина и Галлямов – мощная пара мирового уровня. Думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии»
2

Антон Сихарулидзе: «Мишина и Галлямов – мощная пара мирового уровня. Думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии»

Сихарулдзе оценил уровень пары Мишиной и Галлямова.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в текущем сезоне.

«У Галлямова в конце прошлого сезона произошла очень серьезная травма, он был прооперирован. Затем ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться и хотя бы просто встать на лед, а не то, чтобы вернуться на тот же уровень. Но они все равно вернулись и начали выступать.

Да, пусть пока не так успешно, как до травмы, но для нас все очевидно и понятно – мы видим, как серьезно они занимались подготовкой. Просто времени было недостаточно, они пропустили все лето – очень важное время для фигурного катания. Ведь именно летом ставятся программы, отрабатываются новые элементы, доводятся до совершенства коронные.

Этот важный период Анастасией и Александром был полностью пропущен, сезон получается не таким хорошим, но это мощная пара мирового уровня. И я думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии и форме, в которой нам всем хотелось бы видеть наших чемпионов Европы и мира. Все основания для этого есть», – рассказал Сихарулидзе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
пары
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Екатерина Чикмарева: «Четверной выброс Бойковой – это какой-то шок. Я бы не рискнула зайти на этот элемент»
39 минут назад
Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России
вчера, 19:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
вчера, 06:58Подкасты
Главные новости
Сихарулидзе о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент»
7 минут назад
Сихарулидзе о российских танцах на льду: «Нашей задачей было поднять уровень конкуренции, и нам это удается»
12 минут назад
Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»
24 минуты назад
Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»
32 минуты назад
Екатерина Чикмарева: «Четверной выброс Бойковой – это какой-то шок. Я бы не рискнула зайти на этот элемент»
39 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
вчера, 06:58Подкасты
Тутберидзе о чемпионате России: «Наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед»
вчера, 20:47
Мама Костылевой об участии дочери в шоу Плющенко: «С утра позвонил Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Лена хотела выступить, ей самой нравится»
вчера, 20:35
Садкова о 14-м месте на чемпионате России: «Полностью беру на себя ответственность за результат. Я знаю, что смогу пройти через это»
вчера, 20:26
Адам Сяо Хим Фа снялся с чемпионата Европы
вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03