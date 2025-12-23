44

Сихарулидзе о переходах: «Российское фигурное катание не будет донором для других федераций»

Сихарулидзе: российское фигурное катание не будет донором для других федераций.

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что российское фигурное катание не будет донором для федераций других стран. 

— На фоне оттепели не наблюдается ли тенденция к сокращению запросов на релизы для переходов в другие страны? 

— Нет, не меняется. Более того — некоторые страны пытаются чуть ли не целиком создать свои сборные из наших спортсменов. Это не приветствуем ни мы, ни ISU. В документах международной федерации официально прописано, что «экспорт спортсменов» запрещен.

Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации. Люди хотят создать свою сборную за счет наших фигуристов. Для меня это просто дикость. Конечно же, мы будем негативно реагировать на такие вещи. Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором для других федераций, это просто неправильно.

Да, мы можем взаимодействовать с федерациями. Но они должны к нам обращаться, обсуждать наши отношения. А вот так — просто присылать бумажку с просьбой отдать фигуристов, это даже смешно, наивно в определенной степени.

Мы за дружеские взаимоотношения, за всеобъемлющее партнерство. Но когда это все делается вот в таком виде — ни звонков, ни встреч, просто «передайте нам», то и реакция соответствующая. Позиция наша четкая и взвешенная: мы не будем рассматривать такие переходы, — сказал Сихарулидзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
