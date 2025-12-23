Антон Сихарулидзе: «Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника. Место и дата пока не определены»

  • Спортс
Глава ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил, что федерация организует новый турнир для проверки готовности Петра Гуменника и Аделии Петросян к Олимпиаде. 

«Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника с участием сильнейших российских фигуристов. Место и дата пока не определены», – сказал Сихарулидзе.

В комментарии для РИА Новости тренер Гуменника Вероника Дайнеко рассказала, что выступление Гуменника планируется на чемпионате Санкт-Петербурга 31 января – 1 февраля. Этот турнир пройдет в Академии имени Панина-Коломенкина со зрителями.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
