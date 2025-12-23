Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»

Сихарулидзе недоволен переходом Костылевой к Федченко.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высказался о переход Елены Костылевой от Евгения Плющенко к Софье Федченко.

«Федерация не поддерживает переходы в середине сезона. У нас есть так называемое трансферное окно, оно закрывается весной, в мае, когда спортсмены могут переходить как из региональной федерации в другую федерацию, так и от тренера к тренеру.

Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна. И сейчас мы его никак не сможем официально закрепить до весны. Лена в целом действительно талантливая девушка. Но у кого ей тренироваться, это все же только ей и ее родителям решать. Она еще достаточно юная, ей 14 лет», – рассказал Сихарулидзе.

