Роднина о том, что в Подмосковье тренер ударил 9-летнюю фигуристку: «Будет проведено расследование. Что стало поводом, пока неизвестно»

Ирина Роднина: инцидент с ударившим фигуристку тренером расследуют.

Глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что в Павловском Посаде тренер по фигурному катанию ударил 9-летнюю спортсменку.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что тренер ударил девочку за то, что она не смогла выполнить элемент на тренировке. Фигуристка упала и ударилась об лед, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

«Действительно, произошел инцидент, тренер ударил ребенка, его госпитализировали. Будет проведено расследование. Тренеру за 60 лет, он старой формации, что могло стать поводом для такого поступка, пока неизвестно, свидетелей практически нет», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.