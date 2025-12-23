46

Антон Сихарулидзе: «Предложим организовать для Петросян и Гуменника еще один турнир перед Олимпиадой»

Сихарулидзе: организуем для Петросян и Гуменника турнир перед Олимпиадой.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность выступить на еще одном турнире перед Олимпиадой. 

«Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое – предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них еще один турнир. Чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях.

Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», – сказал Сихарулидзе. 

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
