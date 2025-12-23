Антон Сихарулидзе: «Предложим организовать для Петросян и Гуменника еще один турнир перед Олимпиадой»
Сихарулидзе: организуем для Петросян и Гуменника турнир перед Олимпиадой.
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность выступить на еще одном турнире перед Олимпиадой.
«Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое – предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них еще один турнир. Чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях.
Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», – сказал Сихарулидзе.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости