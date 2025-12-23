ISU планирует объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию

ISU готовит концепцию объединенного чемпионата мира по 4 видам спорта.

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному катанию.

Об этом сообщает пресс-служба ISU.

«Совет ISU рассмотрел предложение о проведении объединенного чемпионата мира — мероприятия, объединяющего все четыре дисциплины ISU в рамках единой модели чемпионата.

Предпочтительный претендент на проведение турнира уже определен, работа по оценке целесообразности продолжится до 2026 года.

Официальная концепция объединенного чемпионата мира будет представлена весной 2026 года», – говорится в сообщении на сайте ISU.