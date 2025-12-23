Сихарулидзе о российских танцах на льду: «Нашей задачей было поднять уровень конкуренции, и нам это удается»

Сихарулидзе заявил, что уровень конкуренции в российских танцах на льду вырос.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе рассказал о росте конкуренции в российских танцах на льду.

«Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом второй сезон. Основной нашей задачей было поднять уровень конкуренции в этой дисциплине, и, надо сказать, нам это удается. Сегодня мы видим у танцоров настоящую спортивную борьбу, а уровень первых пяти дуэтов стал гораздо выше.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано и, конечно, наши многолетние опытные лидеры Александра Степанова и Иван Букин, а также питерский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко – вот в первую очередь те, на кого можно рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Есть и хорошая молодежь, нам нравится, как ребята развиваются.

Это еще не мировые лидеры в танцах, но мы на это и не рассчитывали. У нас есть перспективы, мы видим рост в мастерстве, в постановке программ, и очень этому рады», – сказал Сихарулидзе.