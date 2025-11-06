Васильев назвал Большунова сравнимым с Родниной по масштабу личности.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал спортсмена, сравнимого по масштабу с Ириной Родниной .

«Конечно, среди современных российских спортсменов есть личности, по масштабу сравнимые с Родниной. Это Александр Большунов , вне всякого сомнения.

Он выдающийся лыжник, который несмотря ни на какое мошенничество со стороны норвежцев и других некоторых западных лыжников, которые легально используют допинг, все равно их обыгрывает. Причем так, что по три золотых медали с Олимпиады приносит.

Конечно, Большунов – выдающийся спортсмен. Но из-за того, что он может еще больше, его не допускают до Олимпиады. Большунов – человек и спортсмен с большой буквы», – сказал Васильев.

Роднина и Большунов являются трехкратными олимпийскими чемпионами по фигурному катанию и лыжным гонкам соответственно.