Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда ее признали виновной в употреблении препаратов»

Ирина Роднина: Валиеву давно лишили всех званий и титулов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о лишении российской фигуристки Камилы Валиевой золота чемпионата Европы-2022.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU ) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, признав победительницей Анну Щербакову. Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за триметазидин.

– ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы? Они уже давно это сделали, когда Валиеву признали виновной в употреблении препаратов. Она была лишена всех званий и титулов.

– Есть мнение, что над Камилой издеваются. Вы согласны с этим?

– В чем издевка? Где там нарушение каких-то нормативов, законов и требований? А если медаль отдали, то так всегда было, – сказала Роднина.

