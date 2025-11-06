  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда ее признали виновной в употреблении препаратов»
6

Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда ее признали виновной в употреблении препаратов»

Ирина Роднина: Валиеву давно лишили всех званий и титулов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о лишении российской фигуристки Камилы Валиевой золота чемпионата Европы-2022.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, признав победительницей Анну Щербакову. Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за триметазидин. 

– ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы? Они уже давно это сделали, когда Валиеву признали виновной в употреблении препаратов. Она была лишена всех званий и титулов.

– Есть мнение, что над Камилой издеваются. Вы согласны с этим?

– В чем издевка? Где там нарушение каких-то нормативов, законов и требований? А если медаль отдали, то так всегда было, – сказала Роднина.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoКамила Валиева
logoдопинг
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoISU
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»
сегодня, 16:54
Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс
сегодня, 15:01
Роднина о деле Валиевой: «По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»
31 октября, 16:17
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Карартынян, Лукин, Хамзин, Солодников, Мальков выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 16:44Live
Владимир Путин: «Детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму необоснованные взносы со стороны родителей»
59 минут назад
Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»
сегодня, 16:54
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Парсегова – 3-я, Базылюк – 15-я
сегодня, 16:11
Массимо Скали: «Когда Шибутани решили вернуться в спорт – это было сумасшествие. Они еще не все сказали на льду»
сегодня, 15:54
Скали о победе Лью на ЧМ: «Мы всем резко стали интересны: интервью, съемки, мероприятия. Все принялись нам советовать, как тренироваться и жить»
сегодня, 15:48
Массимо Скали о работе с Лью: «Полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. Без ее согласия невозможен ни один шаг»
сегодня, 15:42
Путин о фигурном катании: «Очень красивый вид спорта. И очень популярный в нашей стране»
сегодня, 15:09
Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс
сегодня, 15:01
Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08